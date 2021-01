Officiel : Frank Lampard licencié par Chelsea

Dans : Premier League.

Le club de Chelsea a officialisé le départ immédiat de Frank Lampard de son poste d'entraîneur des Blues.

« Le Chelsea Football Club s'est aujourd'hui séparé de son entraîneur en chef Frank Lampard. Cela a été une décision très difficile que le propriétaire et le conseil n’ont pas prise à la légère. Nous sommes reconnaissants envers Frank pour ce qu'il a accompli comme entraîneur en chef du club. Cependant, les résultats récents et les performances n'ont pas répondu aux attentes de Chelsea (...) Il ne peut jamais y avoir de bon moment pour se séparer d'une légende du club comme Frank, mais après de longues réflexions, il a été décidé qu'un changement était nécessaire dès maintenant pour donner au Club le temps d'améliorer les performances et les résultats cette saison », a annoncé ce lundi midi Chelsea. Selon différentes sources, c'est Thomas Tuchel qui devrait rapidement être intronisé entraîneur du club de Premier League