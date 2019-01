Pas de recrues annoncées, mais il y avait quand même du business en cours à Manchester United. Anthony Martial a en effet mis fin aux spéculations sur son compte en prolongeant son contrat avec les Red Devils. Voilà désormais l’ancien lyonnais et monégasque engagé jusqu’en juin 2024 avec la formation d’Ole Gunnar Solskjaer, avec une année supplémentaire en option.

