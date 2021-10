Ni Zidane, ni Conte, Manchester United vote pour le Brexit !

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Afin de remplacer éventuellement Ole Gunnar Solskjaer, les dirigeants de Manchester United auraient décidé de tout miser sur un manager britannique et personne d'autre.

Dans une Angleterre qui décidé politiquement de tourner le dos à l’Europe, la Premier League était plutôt du genre à tout miser sur le Vieux Continent, à la fois sur le plan du mercato, mais également dans le choix de ses entraîneurs (Guardiola, Klopp, Tuchel, Moyes...). Cependant, Manchester United pourrait être le premier gros club anglais actuel à décider de faire confiance à un manager britannique. Alors même qu’Ole Gunnar Solskjaer est terriblement menacé suite à la déroute contre Liverpool à Old Trafford, une victoire contre Tottenham étant presque impérative pour le coach norvégien, plusieurs noms circulent du côté du nord de l’Angleterre. Depuis plusieurs jours, deux entraîneurs paraissaient être à même de relancer les Red Devils, Antonio Conte et Zinedine Zidane. Même si le technicien français ne paraissait pas avoir le souhait de s’installer à Manchester, le coach italien était de plus en plus considéré comme le grandissime favori en cas de limogeage de Solskjaer. Mais ce samedi, à quelques heures du match de Manchester United à Tottenham, le Daily Express affirme que les dirigeants mancuniens ont une autre idée.

Un accord Manchester United-Leicester pour Brendan Rodgers ?

Le tabloïd anglais explique que c’est désormais Brendan Rodgers qui est « en haut de la liste du côté d’Old Trafford », le board des Red Devils étant décidés à prendre un entraîneur anglais en cas de défaite du club contre Tottenham ou mardi face à l’Atalanta en Ligue des champions. Agé de 48 ans, Brendan Rodgers entraîne depuis 2019 le club de Leicester, après voir notamment dirigé Liverpool entre 2012 et 2015, puis le Celtic. Il faudrait donc que Manchester United s'entende avec les Foxes pour recruter Rodgers, car le natif d'Irlande du Nord a un contrat jusqu'en 2025 avec Leicester. Moyennant un gros chèque tout cela pourrait tout de même s'arranger.