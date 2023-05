N'Golo Kanté aura son cadeau pour prolonger à Chelsea

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Après sept saisons passées à Chelsea, N'Golo Kanté arrive à la fin de son contrat avec les Blues. Et pour l'instant, le milieu de terrain français n'a toujours pas prolongé.

Après une longue absence sur blessure, qui l’a éloigné de la Premier League, mais également de l’équipe de France puisqu’il a raté le Mondial, N’Golo Kanté a retrouvé le chemin de la compétition. Malheureusement pour le champion du monde 2018, Chelsea s’est totalement planté cette saison, au point même de craindre à un moment pour son maintien. Depuis le week-end dernier, et une victoire à Bournemouth, l’équipe londonienne a la certitude de rester en Premier League et peut donc avancer plus sereinement vers la fin de saison.

D’ici là, Tedd Boehly espère pouvoir annoncer le nom de son troisième entraîneur en un an, ce qui sera probablement déterminant pour l’avenir de nombreux joueurs, dont N’Golo Kanté. Sept ans après avoir quitté Leicester pour rejoindre Chelsea, le joueur français arrive à la fin de son contrat. L’heure du choix a sonné, mais un dernier facteur pourrait finalement faire pencher la balance vers une prolongation de contrat.

Kanté fan de Pochettino ?

Depuis plusieurs mois, les médias anglais répètent que N’Golo Kanté va prolonger avec les Blues, mais pour l’instant rien ne se concrétise alors que des rumeurs évoquent un possible départ de l’ancien Caennais en Espagne. Mais ce mercredi, The Telegraph indique que la très probable nomination de Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur de Chelsea va être un atout décisif afin d’aboutir à un accord avec l’international tricolore. « La décision de Chelsea d'offrir à Mauricio Pochettino le poste d’entraîneur en chef pourrait aider à faire passer le renouvellement du contrat proposé à N'Golo Kanté. Ce dernier aimerait en effet travailler avec Pochettino », explique Matt Law, journaliste du quotidien anglais. Il reste donc à verrouiller la venue de l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, et à en croire les tabloïds, cela pourrait intervenir dans les prochains jours.