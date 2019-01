MU : Un mercato ciblé pour faire tomber le PSG ?

Dans : Premier League, Mercato, PSG.

Déjà opposé deux fois au Paris Saint-Germain sous le maillot de Naples, Kalidou Koulibaly pourrait-il affronter au nouveau le club français en février avec Manchester United ?

L’opération semble folle pour le mercato hivernal, mais la presse anglaise recoupe les informations qui vont en ce sens ces derniers jours. Et les arguments tombent à plusieurs niveaux. Tout d’abord, Ole-Gunnar Solskjaer, grâce à ses excellents résultats depuis sa prise en mains de l’équipe, aura un certain poids auprès de ses dirigeants sur le marché des transferts. Et le technicien norvégien souhaite un renfort de taille en défense centrale, conscient qu’il s’agissait actuellement du point faible de son équipe. Manchester United ne manque pas de moyens financiers, et pourrait ainsi effectuer une offre copieuse à Naples, qui pourrait craquer face à une proposition approchant les 100 ME.

Il faut dire que le défenseur sénégalais a vu sa cote grimper en flèche, notamment grâce à ses performances régulières en Serie A, mais aussi en Ligue des Champions où il avait par exemple parfaitement maitrisé Kylian Mbappé sur les deux matchs. Un argument de plus pour MU, qui sera bien évidemment confronté au PSG dans un mois en Ligue des Champions. En plus de cela, les récents évènements en Italie, où Koulibaly a été victime de chants et cris racistes à son égard, notamment lors du match à Milan face à l’Inter, pourraient l’inciter à revoir sa position sur son avenir. Et cela même si le club de Naples et ses tifosis ont marqué leur soutien à leur défenseur, très apprécié en Campanie, et pas seulement pour ses performances sportives. Mais visiblement, il n’y a pas qu’à Naples où Kalidou Koulibaly a marqué les esprits.