MU : Pogba fanfaronne pour Mourinho, il se fait salement recadrer

Ces derniers mois, le divorce était consommé entre José Mourinho et Paul Pogba du côté de Manchester United. Autant dire que le limogeage de l'entraîneur portugais a fait au moins un heureux. Cantonné au banc de touche depuis quelques matchs, le champion du monde n'a finalement pas caché sa joie dans le vestiaire des Red Devils. Selon The Sun, la Pioche a pratiquement sabré le champagne. « Il a voulu b**** le mauvais joueur. Il pensait qu’il pouvait se moquer et retourner les fans contre moi », aurait lancé Pogba devant ses coéquipiers.

Une effusion de joie rapidement stoppée par Michael Carrick, qui a rétorqué en disant que « personne n’est plus grand que le club ». Une façon de remettre l'international français à sa place, alors qu'il ne manque pas une occasion de se faire remarquer. La photo jugée « irrespectueuse », sur laquelle le Mancunien sourit avec le message « Légendez ça », publiée quelques minutes seulement après l'annonce du départ de Mourinho a notamment fait couler beaucoup d'encre. Vu qu'il « ne se sentait plus de jouer pour Mourinho », Pogba souhaite désormais prendre un nouveau départ sous la direction d'Ole Gunnar Solskjaer, afin de retrouver son meilleur niveau avant le choc de Ligue des Champions face au PSG.