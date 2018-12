MU : Pogba explique pourquoi il doit dire merci à Mourinho

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Titulaire ce samedi face à Cardiff, Paul Pogba a livré une prestation très complète pour emmener son équipe vers la victoire 5-1.

Autant dire que les débuts d’Ole-Gunnar Solskjaer sont réussis, quelques jours seulement après sa nomination en remplaçant de José Mourinho. L’entraineur portugais, qui s’était mis les supporters et le vestiaire à dos avec ses choix de jeu très défensifs, ne sera probablement pas pleuré à Old Trafford. Et encore moins par Paul Pogba, qui ne jouait même plus sous les ordres du Special One, en raison d’une divergence d’opinion à peine masquée. Néanmoins, après le match au Pays de Galles, le champion du monde français a joué le jeu devant les micros pour souligner que José Mourinho avait aussi fait des bonnes choses avec Manchester United, notamment avec quelques titres remportés pour faire gonfler l’armoire à trophées.

« Avec José, nous avons gagné des trophées et je veux le remercier pour cela. Tout n'a pas bien fonctionné mais nous avons remporté des trophées. Cela vous fait devenir une meilleure personne. C'est le passé », a assuré La Pioche, pour qui il est clairement temps d’enterrer la hache de guerre et de se concentrer sur les matchs à venir, avec notamment en point de mire la double confrontation face au PSG.