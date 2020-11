MU : Pochettino contacté, Man Utd grille le PSG

Dans : Premier League.

Parmi les surprises de la soirée de mercredi, deux clubs de la même poule ont bu le bouillon de manière inattendue.

Le PSG à Leipzig, avec une défaite qui fragilise énormément Thomas Tuchel, mais aussi Manchester United sur le terrain de Basaksehir. Les Red Devils utilisaient jusqu'à présent la Ligue des Champions pour sauver leur saison, très mal partie en championnat, mais le fiasco à Istanbul a forcément changé leurs plans. Selon le Manchester Evening News, le Board de MU a totalement changé d’avis après le fiasco en Turquie, et la place d’Ole Gunnar Solskjaer est désormais clairement remise en cause. Une nouvelle défaite, ce week-end face à Everton, pourrait mettre Manchester United aux abords de la zone de relégation.

C’en serait alors trop pour le club anglais, qui limogerait son coach norvégien. Et la suite a déjà été anticipée, puisque Mauricio Pochettino a été contacté par MU pour lui demander s’il était intéressé par le poste au cas où il viendrait à se libérer, assure le journal de Manchester. Cette fuite risque bien de mettre le feu à Old Trafford, mais pas seulement, puisque l’entraineur argentin était également un nom qui revenait souvent pour prendre la suite de Thomas Tuchel au PSG. Et comme à Paris, depuis la défaite en Allemagne, l’avenir de l’Allemand est aussi remis en question, la trêve internationale pourrait provoquer un remue-ménage de premier plan avec Pochettino au centre de tous les intérêts.