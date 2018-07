MU : Mourinho demande à Pogba de réfléchir après sa Coupe du monde

Dans : Premier League, Foot Europeen, Equipe de France.

Tant critiqué ces dernières années, Paul Pogba a donné la meilleure des réponses pendant la Coupe du monde 2018.

Le milieu de terrain a été l’un des grands artisans du sacre de l’équipe de France. Tout d’abord dans le vestiaire avec un rôle de leader qu’on ne lui connaissait pas forcément. Et surtout avec des performances à la hauteur de son talent. On a enfin vu un Pogba à la fois impliqué dans les tâches défensives et inspiré balle au pied. Le voilà, le joueur que José Mourinho attend depuis des mois à Manchester United.

« J'espère qu'il comprend pourquoi il a été si bon, a réagi le manager mancunien. C'est un fait qu'il a apporté sa contribution à l'équipe victorieuse. C'est important qu'il réalise pourquoi il a été si bon dans la seconde partie de la compétition. En finale, il était tout simplement brillant. Remporter la Coupe du monde ne peut être qu'une chose positive. C'est très difficile de dire que gagner une Coupe du monde n'est pas une bonne chose pour la carrière d'un joueur. C'est incroyable et fantastique. » Autant dire que Mourinho, pas tendre avec le Français la saison dernière, sera encore plus exigeant...