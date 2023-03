MU : Le Qatar a un sérieux concurrent, Jim Ratcliffe ne rigole plus

Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

Déjà propriétaire de l’OGC Nice, Jim Ratcliffe envisage très sérieusement de concurrencer le Qatar dans la course au rachat du club de Manchester United.

Jim Ratcliffe n’a jamais caché son amour pour Manchester United. Supporter des Red Devils depuis toujours, l’homme d’affaires anglais a donc un rêve : devenir le propriétaire du club mancunien avant la fin de sa vie. Et l’heure est peut-être bien venue pour l’actuel boss de l’OGC Nice. Propriété de la famille Glazer depuis presque 20 ans, MU est aujourd’hui potentiellement en vente, mais pas à n’importe quel prix vu que les Américains espèrent récupérer 6,5 milliards d’euros dans cette affaire potentielle. Autant dire que les candidats au rachat de Manchester ne sont pas si nombreux que cela, vu l’investissement à fournir. À l’heure actuelle, deux projets se font face : celui de Jim Ratcliffe donc, et celui du Qatar. Après avoir réalisé de très grandes choses au PSG, le pays du Moyen Orient veut effectivement racheter MU via le cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, président de la Qatar Islamic Bank. Mais Jim Ratcliffe ne compte pas se laisser faire, sachant que le Britannique de 70 ans n’aura probablement pas une autre chance de racheter son club.

Le Qatar sous pression, Jim Ratcliffe améliore son offre

BREAKING 🚨: Sir Jim Ratcliffe has submitted a revised bid for Manchester United🔴pic.twitter.com/j9L8vGAzll — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) March 23, 2023

Pour mettre tout le monde d’accord, le boss d’Ineos a soumis une nouvelle offre de rachat à la famille Glazer ce jeudi soir. D’après les informations de Sky Sports, Ratcliffe a profité du report de la deadline pour le deuxième tour des enchères, initialement fixée mercredi soir, pour améliorer son offre. Chargée du processus de vente, la banque Raine s’attend maintenant à recevoir une nouvelle offre de la part des Qataris, qui sont prêts à tout pour avoir un club de Premier League, qui plus est Man Utd, l’un des plus grands clubs du monde. Mais pour cela, il faudra faire mieux que Jim Ratcliffe, qui ne payera pas « des sommes folles » pour avoir MU, même s’il est ouvert à l’idée de dépenser une partie de sa fortune, estimée à 14 milliards d’euros, pour réaliser son rêve de devenir président de Manchester United.