Mercato : Willian signe à Arsenal jusqu'en 2023

Après sept ans passés à Chelsea, Willian s'est engagé ce vendredi avec Arsenal.

Les transferts entre les deux rivaux londoniens n'ont plus rien d'exceptionnels, et la signature de Willian chez les Gunners n'est dont pas une énorme surprise. A 32 ans, le joueur brésilien avait annoncé son départ de Chelsea il y a quelques jours. Arsenal précise que l'attaquant s'est engagé pour les trois prochaines saisons.

