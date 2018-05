Mercato : Pour Arsenal, Emery compte faire son shopping en Ligue 1

Dans : Premier League, Mercato, Foot Europeen, Ligue 1, OGCN.

Si on prête à Thomas Tuchel l’intention de se servir en Allemagne pour renforcer son équipe tout en appliquant au mieux sa philosophie, Unai Emery pourrait bien lui puiser en Ligue 1.

L’ancien entraineur du PSG désormais à Arsenal a forcément quelques idées à propos des joueurs d’un championnat qu’il a fréquenté ces deux dernières années. Et sa première volonté serait de faire venir Jean-Michaël Seri, qui a eu toutes les peines du monde à se remettre de son transfert raté l’été dernier, et ne sera pas retenu par ses dirigeants. Son jeu fluide a clairement de quoi séduire le nouveau manager des Gunners, qui aura aussi, à l’image d’Arsène Wenger, son mot à dire sur le recrutement.

Voilà qui pourrait déboucher sur une belle rentrée d’argent pour Nice, même si l’Ivoirien n’a plus qu’un an de contrat, et que sa valeur n’est clairement plus estimée à 40 ME, mais plutôt à 20 ME. A noter qu’Arsenal ne sera pas seul dans ce dossier, puisque l’AS Roma suit depuis longtemps les progrès du milieu de terrain, et envisage également de passer à l’action cet été.