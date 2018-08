Mercato : Pogba et Raiola préparent un coup à 120ME avec le Barça !

Dans : Premier League, Mercato, Liga.

Chaque jour qui passe suscite des rumeurs de plus en plus insistantes sur le désir de Paul Pogba de quitter Manchester United afin de rejoindre le FC Barcelone. Si du côté du Barça, on reste évidemment très discret concernant cette possible signature du champion du monde français, la presse anglaise n'hésite pas à donner des détails sur les discussions en cours entre Mino Raiola, l'agent de Paul Pogba, et les dirigeants de Manchester United afin de permettre le départ du footballeur français.

Ce dimanche, le Daily Star affirme que Mino Raiola a rendez-vous avec les dirigeants des Red Devils afin de leur faire savoir qu'il avait un club prêt à mettre 120ME pour s'offrir Paul Pogba, soit le prix payé par Manchester United pour faire venir le milieu de terrain français de la Juventus. Le représentant du champion du monde estime que les rapports entre José Mourinho et Paul Pogba sont trop tendus pour que ce dernier reste encore plus longtemps en Premier League, le Special One ayant notamment demandé à Pogba de rentrer plus tôt de vacances après le Mondial...sans effet. Reste qu'à quelques jours de la fin du mercato, on voit mal Manchester United vendre Pogba sans avoir trouvé un remplaçant.