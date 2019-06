Mercato : Paul Pogba lance la bataille avec Manchester United !

Dans : Premier League, Mercato, Liga, Serie A.

Le nom de Paul Pogba est évoqué du côté de la Juventus, mais encore plus du Real Madrid où Zinedine Zidane en aurait fait une de ses priorités lors de ce mercato estival déjà spectaculaire pour les Merengue, lesquels ont enregistré cette semaine la signature d'Eden Hazard. Pour l'instant, Manchester United ne semble pas vouloir envisager le départ du champion français, mais ce dimanche, en marge d'une opération commerciale en Asie avec son équipementier, Paul Pogba a lancé une petite phrase qui marque probablement la première étape d'un bataille avec le club anglais.

Interrogé sur sa situation à cet instant du mercato, Paul Pogba a en effet été cash et sans langue de bois. « Il y a beaucoup de discussions et de réflexions (...) Après cette saison et tout ce qui s'y est passé, je pense que ça pourrait être le bon moment pour relever un nouveau challenge. Je pense à une chose, c'est avoir un nouveau défi autre part », a lancé le joueur français des Red Devils, affichant donc clairement son désir de quitter Manchester United cet été. Cette fois, plus de faux semblant, chacun va devoir jouer carte sur table. Mino Raiola peut sortir sa calculatrice, ce mercato 2019 pourrait bien encore être le sien.