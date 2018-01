Mercato : Mahrez va remplacer Coutinho à Liverpool !

Dans : Premier League, Mercato.

Annoncé samedi soir, le transfert de Philippe Coutinho au FC Barcelone n'a pas pris de court les dirigeants de Liverpool, lesquels vont rapidement réagir et recruter un attaquant pour compenser le départ du joueur brésilien. Et BeInSports annonce même que l'affaire est faite, puisqu'un accord aurait été trouvé entre les dirigeants des Reds et ceux de Leicester pour un transfert immédiat de Riyad Mahrez.

L'attaquant international algérien devrait passer dans les prochaines heures sa visite médicales à Liverpool avant de signer un contrat de quatre ans et demi. Pour convaincre Leicester de lâcher Riyad Mahrez, le club de la Mersey a accepté de payer 55ME, soit un tiers de ce qu'il a reçu du Barça pour Philippe Coutinho. Arrivé du Havre à Leicester en janvier 2014, le joueur algérien a largement contribué à l'historique conquête du titre de champion d'Angleterre en 2016.