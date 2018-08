Mercato : Guardiola a dépensé 67ME, ça lui suffit...

Dans : Premier League, Mercato.

A l'image du Paris Saint-Germain, Manchester City n'a pas fait des folies lors de ce mercato, car les 67ME dépensés pour acquérir Riyad Mahrez à Leicester ne sont pas une somme énorme pour les Citizens, si l'on compare aux précédents marchés des transferts. Interrogé sur cette relative prudence de son club lors de ce mercato, Pep Guardiola assume totalement ce choix qu'il a fait. Et à moins d'une semaine de la fin de la période des transferts en Angleterre, le coach de Manchester City annonce qu'il en restera là cet été, sauf grosse opportunité.

« Si finalement nous décidions de recruter quelqu'un d'autre, ce sera parce qu'il s'agit d'un joueur spécial, ou qui peut devenir exceptionnel à terme, et pas pour apporter un joueur de plus à l'équipe. Pour le moment, je suis très content de l'équipe que nous avons. Nous nous retrouverons tous ensemble dès lundi. Et il va falloir commencer à penser à ce que nous allons faire pour garder le niveau que nous avons eu la saison dernière », a prévenu Pep Guardiola, qui ce vendredi a obtenu la prolongation de contrat de Gabriel Jesus.