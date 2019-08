Mercato : David Luiz force pour être transféré à Arsenal !

A 24 heures de la fin du mercato estival en Premier League, cela commence à s'agiter partout de l'autre côté de la Manche. Et Sky Sports affirme ce mercredi soir que David Luiz s'entraîne désormais à l'écart du côté de Chelsea, le défenseur brésilien souhaitant obtenir un transfert...vers Arsenal. Pour l'instant les Gunners n'ont pas soumis d'offre aux Blues, lesquels ne laisseront pas facilement partir un défenseur qu'ils ne pourront pas remplacer.

BREAKING: Chelsea defender David Luiz wants a move to Arsenal before the transfer deadline and trained away from the rest of the squad today