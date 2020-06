Mercato : Chelsea en folie, Ngolo Kanté sur la sellette !

Dans : Premier League.

Malgré la crise du coronavirus, Chelsea semble prêt à dépenser des millions d’euros lors du prochain mercato.

Il faut dire que les Blues étaient privés de recrutement ces derniers mois. Cet été, l’interdiction de Chelsea sera officiellement levée, ce qui a d’ores et déjà permis au club londonien de boucler la venue d’Hakim Ziyech en provenance de l’Ajax Amsterdam. En parallèle, Frank Lampard espère que ses dirigeants parviendront à conclure les arrivées de Timo Werner et de Kai Havertz, les deux grandes pépites de la Bundesliga. Mais visiblement, la surpuissance financière de Chelsea et son activité débordante au mercato pourraient coûter sa place à un certain… Ngolo Kanté.

Effectivement, The Sun affirme en ce début de semaine que le champion du monde tricolore pourrait faire partie des joueurs sacrifiés lors du prochain mercato, au même titre que l’international italien Jorginho. Rien de bien étonnant puisque depuis quelques mois, les pépins physiques s’accumulent pour l’ancien Caennais, ce qui pose un sérieux souci à Frank Lampard, ce dernier souhaitant mettre en place un jeu très énergivore avec de jeunes joueurs capables d’exercer un pressing haut. Reste maintenant à voir si Ngolo Kanté parviendra à prouver à son entraîneur qu’il n’est pas grillé et qu’il peut justement être le milieu défensif parfait pour le coach anglais. Sans quoi il devra se trouver un autre club, ce qu’il parviendra certainement à faire sans mal au vu de sa cote chez les gros d’Europe. Sous contrat avec les Blues jusqu’en juin 2023, l’ancien champion d’Angleterre avec Leicester est estimé à environ 40 ME par l’Observatoire du Football CIES. Mais nul doute que Chelsea se montrera bien plus gourmand que cela en cas de transfert lors du mercato estival.