Mauricio Pochettino officiellement entraîneur de Chelsea

Au lendemain de la dernière journée de Premier League, le club de Chelsea, classé à une très médiocre 12e place et qui ne sera pas européen la saison prochaine, a officialisé la signature de Mauricio Pochettino pour deux ans, avec une option pour une saison supplémentaire. Dans leur communiqué, les Blues précisent que l'ancien entraîneur du PSG, licencié l'an dernier par Paris, sera officiellement en fonction à partir du 1er juillet prochain.

Chelsea Football Club is pleased to announce Mauricio Pochettino as the club’s new head coach!