Man Utd abandonne Pochettino au PSG, Erik ten Hag bientôt nommé !

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Les dirigeants de Manchester United ayant décidé que l'intérim de Ralf Rangnick ne serait pas prolongé, ils étaient en quête d'un nouvel entraîneur. Plusieurs médias annoncent qu'Erik ten Hag est l'heureux élu, et pas Mauricio Pochettino.

Même si la saison 2021-2022 n’est pas encore terminée, le bilan est mauvais pour Manchester United, les Red Devils étant assurés de finir encore une fois sans un seul trophée. Une situation insupportable pour un club du standing des Red Devils, et qui a scellé définitivement l’avenir de Ralf Rangninck, arrivé au cœur de l’automne pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer, limogé sans ménagement. Le technicien allemand n’ayant pas convaincu, le club anglais s’est donc rapidement mis en quête d’un remplaçant pour la saison prochaine, et plusieurs techniciens en poste ont été contactés. Pendant longtemps, Mauricio Pochettino a semblé être en pole-position, d’autant plus que le Paris Saint-Germain n’était pas acharné à le conserver jusqu’au bout de son contrat en 2023. Cependant, l’ancien entraîneur de Southampton et Tottenham a rapidement vu venir la concurrence des Pays-Bas et plus précisément de l’Ajax Amsterdam en la personne d’Erik ten Hag. Reçu, comme Pochettino, par le board de Manchester United, ce dernier aurait convaincu le club de Premier League.

Man Utd va payer 2 millions d'euros à l'Ajax pour Ten Hag

Manchester United are set to finalise the appointment of Ajax head coach, Erik ten Hag, as the club's next manager, sources have told ESPN. pic.twitter.com/sVAsQsM91B — ESPN UK (@ESPNUK) April 6, 2022

Ce mercredi soir, ESPN annonce que les Red Devils ont définitivement choisi Erik ten Hag et que ce dernier va rapidement être officialisé dans ses fonctions de futur manager de Cristiano Ronaldo et de ses coéquipiers. Une information confirmée par le Sun. Pour installer le technicien néerlandais de 52 ans sur le banc d’Old Trafford, Manchester United a accepté de verser une indemnité de 2 millions d’euros à l’Ajax Amsterdam. Ten Hag avait en effet encore un an de contrat avec l’actuel leader du championnat des Pays-Bas. Le média précise même que le coach de l'Ajax travaille déjà sur le prochain mercato et sait exactement quelle enveloppe il aura pour renforcer sa future équipe. Une nouvelle qui va évidemment décevoir Mauricio Pochettino qui se voyait bien revenir la saison prochaine en Premier League, qui plus est à Manchester. Ce ne sera pas le cas.