Man Utd : Cristiano Ronaldo gagnera 120.000 euros par but !

Par Nicolas Issner

Ce samedi, Cristiano Ronaldo a encore sauvé Manchester United grâce à un triplé contre Norwich. A la suite de ce 60e triplé en carrière, le Portugais a touché un bonus exceptionnel de la part des Red Devils.

Ce deuxième triplé de la saison de CR7 a rapporté très gros à Manchester United dans la lutte au top 4, mais aussi au joueur lui-même. Le Portugais de 37 ans a permis aux siens de s'imposer (3-2) face à la lanterne rouge du championnat, Norwich, pendant que Arsenal et Tottenham ont tous les deux été battus. Manchester United se retrouve à trois unités du quatrième et d'une possible place en Ligue des champions. Et pour cela, Cristiano Ronaldo, qui se retrouve désormais à 21 buts toutes compétitions confondues cette saison, a été récompensé par sa direction. En effet l'enfant d'Old Trafford, passé chez les Red Devils entre 2003 et 2009 puis revenu cet été, a touché la somme mirobolante de 850.000 livres sterling soit 1 million d'euros d'après The Sun. Le capitaine du Portugal, recordman mondial du nombre de buts en sélections avec 115 réalisations, a touché deux primes différentes qui étaient établies dans son contrat au moment de son incroyable come-back l'été dernier. Grâce à son 60e triplé en carrière, CR7 a réalisé son objectif contractuel en dépassant la barre des 20 buts et a donc touché 905.000 euros. Son coup du chapeau lui a apporté plus de 100 000 euros.

120 000 euros pour chaque but de CR7

Ayant atteint cette barre fatidique des 20 buts sur la saison, un niveau qu'il a dépassé tous les ans depuis la saison 2005/2006, Cristiano Ronaldo recevra une prime lors de toutes ses prochaines réalisations. A noter que Manchester United a encore six matchs de Premier League à disputer avant de boucler sa saison. Le quintuple Ballon d'Or de 37 ans percevra également une autre bonus s'il termine meilleur buteur du club cette saison, chose qui devrait se faire sans soucis alors que Bruno Fernandes est à 9 buts. Enfin, CR7 peut voir plus grand et gagner encore plus d'argent s'il parvient à atteindre la barre des 30 buts toutes compétitions confondues. The Sun parle d'un montant global de 3.3 millions d'euros pour tous ces bonus. Déjà milliardaire depuis quelques temps, Cristiano Ronaldo voit sa fortune grimper en flèche alors qu'il est le joueur le mieux payé du championnat anglais avec un salaire annuel de 31.5 millions d'euros.