Man United : Pas touche au roi Martial, c’est le chouchou du patron

Dans : Premier League, Mercato.

Confirmé en tant que manager pour la saison prochaine, Ole Gunnar Solskjaer va tenter de faire le ménage dans l’effectif de Manchester United.

Après le milieu Ander Herrera, qui a annoncé son départ en fin de contrat, et que le Paris Saint-Germain attend cet été, d’autres joueurs devraient prendre la porte. Notamment dans le viseur du coach mancunien, le Français Anthony Martial ! En effet, Solskjaer ne supporte pas le comportement de son attaquant en match et à l’entraînement. On se souvient que son prédécesseur José Mourinho lui adressait le même reproche.

Mais comme le « Special One », le Norvégien s’est pris un stop, raconte le Daily Mirror. Car à Manchester United, on ne touche pas à Martial, lequel bénéficie de la protection du co-propriétaire Joel Glazer. Le dirigeant considère l’ancien Monégasque comme le « Pelé » et l’avenir du club. Ce qui explique pourquoi le pensionnaire de Premier League avait refusé de recruter Ivan Perisic à la demande de Mourinho l’été dernier. Solskjaer est donc prévenu, Martial ne sera pas mis en danger après sa prolongation jusqu’en 2024 en janvier dernier.