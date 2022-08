Man City et les Emirats, Haaland attaqué par les siens

Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

Transféré du Borussia Dortmund à Manchester City durant le mercato estival, Erling Haaland s’est fait quelques ennemis avec son transfert XXL, et notamment en Norvège, où il ne fait désormais plus l'unanimité.

Entre son éclosion à Molde puis au RB Salzbourg et son explosion au plus haut niveau au Borussia Dortmund, Erling Haaland était forcément devenu le héros de tout un pays, surtout qu’il a multiplié les buts en sélection. Bien parti pour être le meilleur joueur norvégien de l’histoire, l’attaquant de 22 ans n’a toutefois plus forcément que des admirateurs dans son pays. Vu que depuis son transfert à Manchester City, qui a déboursé 60 millions d’euros pour acheter le rival de Kylian Mbappé, certains supporters norvégiens n’hésitent plus à tailler Haaland. En effet, le week-end dernier, lors d’un match entre Bryne, son club formateur, et le SK Brann Bergen, un groupe d’ultras a affiché une banderole piquante. « Hello Farmers ! La mariée joue pour l’argent sale du sang. Il n’y a qu’un seul Haaland », pouvait-on lire dans les tribunes du stade norvégien, où le milieu Markus Haaland s’est fait une bonne publicité.

« Il n’aurait pas dû choisir le club qui est le pire en termes de sportswashing »

Bryne-Brann:

Knallhard melding fra Brann-fansen om sportsvaskingen til brutale regimer.

-Braut spiller for skitne blodpenger! Det finnes kun én Haaland. pic.twitter.com/CPamowINmg — Gjert Moldestad (@gjertm) July 31, 2022

Un tacle qui montre que le dernier choix de carrière d’Haaland ne fait pas l'unanimité, vu que Man City est détenu par la famille royale des Emirats arabes unis, un pays qui essaye de soigner son image grâce au football et au sport. Ce qui ne passe pas auprès d’Erlend Ytre-Arne Vagane. « Haaland ne peut échapper aux critiques. Il aurait pu choisir n’importe quel club du monde. Il n’aurait pas dû choisir le club qui est le pire en termes de sportswashing. Il doit y faire face », a balancé le porte-parole du groupe de supporters du SK Brann. Au moins, Haaland sait désormais à quoi s’en tenir quand il rentrera dans son pays, même si la fronde pourrait se calmer à coup de buts…