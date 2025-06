Man City a abusé, la Premier League sanctionne

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Coupable d’avoir retardé plusieurs coups d’envoi, Manchester City s’est attiré les foudres de la Premier League. En accord avec l’instance anglaise, le club mancunien devra payer une amende d’environ un million d’euros.

Manchester City attend toujours le verdict. Pour ses 130 infractions au fair-play financier de la Premier League, le nouveau club de Rayan Cherki risque de lourdes sanctions pouvant aller jusqu’à une rétrogradation administrative. Mais avant de connaître la sentence, le cador anglais a été jugé pour d’autres infractions beaucoup moins graves. Cette saison, les Skyblues ont retardé des coups d’envoi lors de neuf rencontres. C’était notamment le cas à deux reprises lors du derby perdu face à Manchester United (1-2) en décembre dernier.

Etant donné que chaque retard coûte une amende de plus en plus élevée (environ 47 000 euros pour le premier retard, près de 222 000 euros pour le neuvième), Manchester City a dû s’entendre avec la Premier League pour régler une facture totale qui avoisine les 936 000 euros. « La Premier League et Manchester City ont conclu un accord sur une sanction après que le club ait reconnu avoir enfreint la règle L.33 de la Premier League relative aux obligations sur le coup d'envoi et la reprise », a annoncé l’instance anglaise.

Rien de grave pour Man City

« Ces manquements ont été constatés lors de neuf matchs de Premier League au cours de la saison 2024-2025, poursuit le communiqué. Les règles relatives aux coups d'envoi et aux reprises contribuent à garantir le professionnalisme de l'organisation de la compétition et offrent une sécurité aux supporters et aux clubs participants. Elles garantissent également le respect du calendrier de diffusion de chaque match de Premier League. » Bien sûr, cette amende n’est pas vraiment un coup dur pour un club aussi puissant. Les sanctions éventuelles liées au fair-play financier devraient être moins anecdotiques.