Liverpool : Klopp reste le meilleur manager du monde

En chute libre avec Liverpool, qui ne cesse de s’incliner y compris dans son antre d’Anfield, Jurgen Klopp peut compter sur la confiance aveugle des propriétaires du club.

Champion d’Angleterre en titre, ce qui avait, malgré les restrictions sanitaires, rempli de joie les supporters des Reds qui attendaient cela depuis 30 ans, Liverpool était bien parti pour défendre sa couronne vaillamment. Mais le dernier mois a été terrible pour Liverpool, avec six défaites en sept matchs de Premier League, et bien évidemment un classement en chute libre. Cinq défaites à domicile de rang, voilà qui plonge les Reds quasiment au niveau du ventre mou, à la 8e place, avec 7 points de retard sur une équipe de Chelsea, 4e, qui elle monte en puissance et risque bien de laisser le club de la Mersey sans Ligue des Champions la saison prochaine. De quoi sonner le glas de Jurgen Klopp, surtout quand on connait la manne financière que représente la C1 pour les gros clubs ?

Et bien non, affirme le Times ce mardi. Les propriétaires du club, Fenway Sports Groupe (FSG) ont pris tout le monde à contre-pied en confortant l’entraineur allemand pour la fin de la saison et même au-delà. Pour le groupe américain, Klopp reste « le meilleur entraineur au monde », et il n’est pas question de s’en séparer. L’idée est au contraire de lui laisser une plus grande marge de manoeuvre cet été pour changer son effectif, sachant que de nombreux joueurs piochent cette saison. Pour FSG, le club demeure en énormes progrès depuis cinq ans, et ce n’est pas une saison qui s’annonce délicate, même si Liverpool est toujours en course en Ligue des Champions et bien parti pour aller en quarts de finale, qui va tout remettre en cause. Une volonté de s’appuyer sur un Jurgen Klopp qui pourrait bien redessiner son équipe l’été prochain. De quoi provoquer un achat de folie, avec toujours un certain Kylian Mbappé du PSG en toile de fond ?