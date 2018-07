Liverpool : Karius vexé d’être remplaçant derrière Alisson !

Dans : Premier League, Mercato, Foot Europeen.

Liverpool a frappé fort cet été en recrutant Alisson en provenance de la Roma pour 70 ME. Le but de cette manœuvre ? Eviter de revivre la dernière finale de la Ligue des Champions, où un Loris Karius déjà pas très rassurant lors des tours précédents, avait craqué en donnant deux buts au Real Madrid. Depuis, le portier allemand est la risée des impitoyables réseaux sociaux, et les fans du Kop ne peuvent plus le voir en peinture.

Autant dire qu’il n’y aura pas de réelle concurrence avec le Brésilien. Néanmoins, le Telegraph l’affirme ce mardi, l’Allemand se sent « vexé » par cette recrue d’ampleur à son poste, et pense à claquer la porte du club de la Mersey. Plusieurs clubs anglais sont à l’affût, pour le gardien qui avait été acheté à Mayence pour 5 ME en 2017.