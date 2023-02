Liverpool invite Jürgen Klopp à démissionner

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Giflé à domicile par le Real Madrid, Liverpool poursuit sa descente aux enfers, dans une saison très compliquée. La direction du club anglais prépare le futur de l'équipe et va finir par se débarrasser de Jurgen Klopp.

Distancé en Premier League et éliminé des coupes nationales, Liverpool comptait sur la Ligue des Champions pour sauver sa saison. Grâce à Mohamed Salah, meilleur buteur de la C1 (8 réalisations), les Reds pensaient avoir trouvé la recette en menant 2-0 après 14 minutes de jeu contre le Real Madrid en huitième de finale. À la fin du match, les Madrilènes repartent avec le sourire et une humiliation infligée à Liverpool, 2-5. La plus grosse défaite de l'histoire du club anglais à domicile dans la coupe aux grandes oreilles. Visiblement, cette défaite semble sceller le sort de Jurgen Klopp. Selon les informations de Caught Offside, la direction de Liverpool a discuté avant même le match contre le Real Madrid de l'avenir du technicien allemand. Le conseil d'administration souhaite se séparer de l'ancien entraîneur de Dortmund, présent au club depuis 8 ans.

Liverpool souhaite tourner la page avec Klopp

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Liverpool Football Club (@liverpoolfc)

Malgré la victoire en Ligue des Champions, la Premier League remportée et l'immense travail accompli pour faire de Liverpool l'une des meilleures équipes au monde, Jurgen Klopp se dirige vers un départ. Le média anglais explique que la dynamique est mauvaise au club et que certains joueurs ne sont plus au niveau et donnent l'impression de manquer de motivation. Malgré la mauvaise situation de Liverpool, le club est reconnaissant envers Jurgen Klopp et souhaite lui offrir l'opportunité de démissionner lui-même et de sortir par la grande porte. Liverpool a déjà trouvé le remplaçant idéal et il s'agit d'un autre entraîneur allemand en la personne de Julian Naglesmann. Le coach du Bayern Munich n'est pas spécialement apprécié en Bavière et malgré son jeune âge (35 ans), Liverpool est prêt à lui confier les rênes de l'équipe. Les prochaines semaines risquent d'être mouvementées dans le club de la Mersey.