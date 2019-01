League Cup : Chelsea sort Tottenham et rejoint Man City en finale

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Demi-finale retour de la League Cup :

Stamford Bridge.

Chelsea élimine Tottenham : 2-1 (0-1 à l'aller), cumulé 2-2, 4 tirs au but à 2.

Buts : Kanté (27e) et Hazard (38e) pour Chelsea ; Llorente (50e) pour Tottenham.

Tirs au but : Willian, Azpilicueta, Jorginho et David Luiz pour Chelsea ; Eriksen et Lamela pour Tottenham.

Grâce à cette victoire dans la séance de tirs au but, Chelsea valide sa qualification pour la finale de la League Cup. Le 24 février prochain, les Blues affronteront donc Manchester City, le tenant du titre.