Le Real veut Bruno Guimarães, Newcastle remercie l'OL

Pour compenser le départ de Casemiro à Manchester United, le Real Madrid a pensé à Bruno Guimarães. Mais la piste n’aboutira pas étant donné que les Magpies ne souhaitent pas se séparer du milieu brésilien.

Après réflexion, le Real Madrid a pris une étonnante décision. Malgré le départ de Casemiro à Manchester United, la Maison Blanche ne compte pas le remplacer sur le marché des transferts. L’entraîneur Carlo Ancelotti a annoncé qu’il possédait suffisamment de milieux pour compenser la sortie de son pilier. Avant cette déclaration, la presse madrilène révélait pourtant un intérêt pour Bruno Guimarães.

De toute façon, Newcastle, certes flatté par cette information, n’a aucune intention de vendre l’ancien Lyonnais. « Un départ de Bruno Guimarães ? Absolument pas, a répondu le manager Eddie Howe. On essaye de construire un effectif capable de faire gagner le club dans les prochaines années. On veut améliorer le groupe, et non pas faire partir nos meilleurs joueurs. Je n'ai aucun problème avec les rumeurs. Je pense que c'est un compliment pour Bruno, cela montre à quel point il a été bon avec nous. »

« Il est incroyable et je pense qu'il deviendra encore meilleur, a annoncé le coach des Magpies. C'est un membre très important de l'équipe. S'il y a un autre Bruno, dites-le nous s'il vous plaît ! Parce que ça ne pousse pas sur les arbres. C'était une très belle affaire, et pas seulement sur le plan sportif. Il faut aussi juger la personne, c'est un très bon coéquipier. Il est arrivé quand le club était à la lutte pour le maintien, mais il n'a négocié aucune condition, aucune porte de sortie, aucune clause de départ. »

« Il voulait se battre pour laisser le club en Premier League. Je pense que ça montre de vraies qualités humaines. Il était totalement impliqué dès le premier jour. Tous les joueurs ont différents objectifs. Je suis sûr que Bruno a d'énormes ambitions pour sa carrière, et je les validerai parce qu'il est capable d'accomplir des choses spéciales. On doit essayer de lui donner l'opportunité d'atteindre ses objectifs et ses rêves », a conclu Eddie Howe, persuadé d'avoir trouvé la perle rare à Lyon l'hiver dernier.