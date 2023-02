Le Qatar fonce sur Manchester United, goutte de sueur au PSG

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Des investisseurs qataris privés, qui se disent sans aucun lien avec le fonds souverain qui détient le PSG, sont bien partis pour racheter Manchester United. Un énorme projet, très ambitieux, même si la positon de l'UEFA inquiète.

L’intérêt du Qatar pour le rachat de Manchester United est désormais confirmé par plusieurs journalistes et insiders, et les premiers détails sur le déroulement des opérations, mais aussi sur l’ambition des investisseurs de l’Emirat, se dévoilent désormais. La famille Glazer a décidé de mettre en vente les Red Devils, et a fixé un prix de 7 milliards d’euros pour l’un des clubs les plus prestigieux, et les plus valorisés, au monde. Une somme qui n’est pas à la portée de tout le monde, mais le Qatar, qui voit les Emirats Arabes Unis et l’Arabie Saoudite notamment investir joyeusement en Premier League, compte bien avoir sa part du gâteau. Mike Keegan, journaliste pour le Daily Mail et qui suit de près cette histoire, confirme que des discussions avancées ont déjà eu lieu entre la famille Glazer et les Qataris. Officiellement, il s’agit d’un fonds d’investissement privé, et qui n’a donc pas de relation avec la famille royale ou la tête de l’Emirat, qui possède déjà le PSG. Une façon bien précise de faire comprendre à l’UEFA que le PSG et MU pourraient disputer ensemble la Ligue des Champions, avec un propriétaire différent donc.

Manchester United Sale Update:

- Qataris have already held talks with club

- February 17 (next Fri) is deadline day for bids

- Share price surges

- Should a Qatari bid be successful expect land around OT to play part in redevelopment

Story: https://t.co/Nv4Xv2EX9h — Mike Keegan (@MikeKeegan_DM) February 8, 2023

Le Daily Mail dévoile donc plusieurs détails importants. Notamment que la deadline fixée par la banque Raine est dans 8 jours, ce qui explique cet engouement récent. Autre information, les estimations du prix réel de Manchester United ne seraient pas de 8 milliards d’euros, mais plutôt de 4,5 à 5 milliards d’euros. Ce fonds privé venu du Qatar est clairement intéressé, et envisagerait même un énorme projet avec les terrains autour d’Old Trafford développés pour étendre encore l’empire du club. En plus de cela, en cas de rachat, United disposerait alors d’une colossale enveloppe financière pour recruter et renforcer une équipe qui ne brille plus en Ligue des Champions ces dernières années.

Les avocats au travail pour ficeler un deal propre

Les discussions se poursuivent donc, avec un gros travail des avocats dans les différents camps pour s’assurer que l’Emir du Qatar ne soit pas accusé d’être le propriétaire de deux clubs avec MU et le PSG. Les investisseurs du pays du Golfe assurent pouvoir prouver qu’ils n’ont aucun lien avec le fonds souverain, et s’évertuent à se montrer irréprochable sur ce plan. En effet, si un lien était avéré, cela pourrait tout simplement remettre en cause la totalité du rachat, le Qatar ne se voyant pas se priver du PSG ou d’un mastodonte du football européen en raison du règlement de l’UEFA. En tout cas, chez les investisseurs qataris, la confiance est totale, et notamment en la capacité d’avoir la meilleure offre pour racheter les Red Devils, et faire encore plus monter le pouvoir d’achat de la Premier League.