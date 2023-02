Le Bayern prépare un sale coup au PSG pour le mercato

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Ces dernières années, certains joueurs prometteurs de Ligue 1 ont rejoint la Bundesliga afin d’y signer leur premier contrat professionnel. Une habitude que le Bayern Munich entend bien prolonger.

Le Paris Saint-Germain a connu ce phénomène, par exemple avec la signature de Tanguy Kouassi au Bayern Munich. A l’époque, le défenseur central parisien avait la confiance de Thomas Tuchel mais à la surprise générale, celui qui est maintenant à Séville avait refusé de signer son premier contrat professionnel dans la capitale française et avait rejoint le Bayern Munich. A en croire les informations de Goal, le club bavarois rêve de refaire le coup avec deux joueurs issus de la formation parisienne : El Chadaille Bitshiabu mais surtout Warren Zaïre-Emery, probable titulaire avec le PSG à seulement 16 ans ce mardi en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Au contraire de Tanguy Kouassi, les deux jeunes du Paris Saint-Germain ont signé leur premier contrat professionnel dans la capitale française.

Le Bayern très attentif à Zaïre-Emery et Bitshiabu

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Warren Zaire-Emery (@wzairemery6)

Cela n’empêche pas le Bayern Munich de continuer à les suivre. En effet, le média affirme que le champion d’Allemagne en titre est toujours très intéressé par El Chadaille Bitshiabu ainsi que par Warren Zaïre-Emery. A intervalles réguliers, le club bavarois vient aux nouvelles et prend la température afin de savoir si un transfert est possible pour l’un ou l’autre. Le média ne manque pas d’ajouter qu’en ce qui concerne Zaïre-Emery, le Bayern Munich devra réaliser un exploit pour le recruter. D’abord car le PSG ne souhaite pas s’en séparer mais surtout car « toute l’Europe » est déjà aux pieds du milieu de terrain de 16 ans. Probable titulaire ce mardi soir au poste de milieu droit dans le 4-4-2 de Christophe Galtier, Waren Zaïre-Emery est promis à un brillant avenir et aucun scout européen n’a raté son talent. Il n’aura que l’embarras du choix pour la suite de sa carrière alors que son contrat professionnel avec le PSG court jusqu’en juin 2025.