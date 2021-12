La Premier League maintient le Boxing Day

Face à la multiplication des cas de Covid en Angleterre, la Premier League se réunissait afin de prendre une décision concernant les matchs du Boxing Day et plus globalement ceux des fêtes de fin d'année.

Moment important sur le plan commercial pour les 20 clubs anglais de Premier League, le Boxing Day était sous la menace du variant Omicron. Car après plusieurs matchs annulés ce week-end en raison de nombreux cas de footballeurs positifs, il y avait clairement des craintes sur l’organisation de ces rencontres toujours très attendues durant les fêtes. La Premier League avait donc organisé une réunion d’urgence ce lundi. Après quelques échanges entre les dirigeants des clubs concernés, il a été décidé de maintenir les dates initialement prévues pour ces rencontres, la Fédération anglaise demandant aux clubs d’inclure des joueurs des équipes B pour faire le nombre et éviter tant que possible de reporter des matchs. Qu'on se rassure, on pourra se regarder un match anglais entre le fromage et le dessert pendant les fêtes.

Premier League clubs have chosen to fulfil festive fixtures despite ongoing Covid-19 disruption.



There have also been talks between over scrapping FA Cup replays in rounds three and four, and to reduce EFL Cup semi-final ties to one-leg matches.