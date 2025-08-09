La Premier League arrache le brassard arc-en-ciel

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Porté par tous les capitaines depuis près de 10 ans, le brassard arc-en-ciel n’apparaîtra plus en Premier League. Le championnat anglais a mis fin à la campagne entamée dans le cadre d’une collaboration avec Stonewall. Désormais, la ligue développera ses propres initiatives afin de lutter contre les discriminations.

C’était devenu une sorte de tradition. Depuis l’année 2014, tous les capitaines de Premier League se présentaient sur les terrains avec un brassard arc-en-ciel. L’objectif était de militer pour l’égalité et la visibilité des personnes LGBTQ+. Mais cette action dans le cadre de la campagne « Rainbow Laces » n’est plus d’actualité. Le championnat anglais a mis fin à sa collaboration avec Stonewall qui reste néanmoins satisfait des effets de leur partenariat.

La PL va lancer sa propre campagne

« Rainbow Laces a bénéficié d'un large éventail de partenaires, dont l'activité a évolué naturellement au gré des évolutions culturelles et sportives, a réagi un porte-parole de Stonewall dans des propos repris par la BBC. Aux côtés d'autres organismes sportifs, la Fédération Anglaise a joué un rôle déterminant dans la promotion de l'inclusion LGBTQ+ au niveau local et, plus récemment, la Super League féminine a pris le relais, à mesure que le football féminin s'est développé, permettant ainsi à Rainbow Laces de toucher un public plus diversifié. »

De son côté, la Premier League compte aussi poursuivre la lutte. La Ligue veut désormais « s’appuyer sur son expertise interne » et développer sa propre campagne en faveur de l’inclusion. Mais au lieu du brassard jusqu’ici porté par les capitaines à chaque match, le championnat anglais souhaite concentrer ses efforts à des moments ciblés. Des actions seront menées et les joueurs continueront à poser le genou à terre lors des deux journées d’octobre, à l’occasion de la campagne « No Room for Racism » (Pas de place pour le racisme).