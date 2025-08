John Textor revient en Europe, attention danger

Malgré les casseroles traînées du côté de l’Olympique Lyonnais, John Textor a bouclé le rachat d’un autre club. L’Américain a simplement traversé la manche pour s’offrir le club de Sheffield Wednesday. Les derniers documents n'ont plus qu’à être finalisés.

John Textor ne s’arrête plus. L’homme d’affaires américain finalise le rachat de Sheffield Wednesday. En discussion depuis plusieurs semaines concernant le club de deuxième division anglaise, les derniers documents sont en cours de finalisation. C’est ce que dévoile le média britannique KB Terrace Talk. Pour rappel, Textor a été écarté de la direction de l’Olympique Lyonnais cet été après une gestion ayant conduit le club à une relégation administrative en Ligue 2. Il y a quelques semaines, l’Américain s'est exprimé sur le rachat du club anglais. « Pour moi, Sheffield Wednesday représente l'exemple de ce qui ne va pas dans le football anglais. Ils devraient avoir une chance de se battre pour le titre chaque année et ils ne l'ont pas, » avait-il expliqué dans un podcast.

🔵⚪️ HERE WE GO: John Textor is very close to completing the takeover of Sheffield Wednesday.



Deal agreed in principle final paperwork to be sealed.



The nightmare is nearly over. A new era at Hillsborough is about to begin. 🦉💥 #SWFC #HereWeGo pic.twitter.com/8SpNQeMeAQ