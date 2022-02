Au lendemain de l'annonce du départ de Marcelo Bielsa, le club de Leeds a officialisé la venue sur son banc de Jesse Marsch, le technicien américain qui a déjà dirigé Salzbourg (2019-2021) et Leipzig (2021). Il aura pour mission de redresser la barre, les Peacocks ayant dangereusement plongé au classement de Premier League.

#LUFC can today announce the appointment of Jesse Marsch as our new head coach, pending international clearance