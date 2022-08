Il est prêt ! Cristiano Ronaldo peut et veut jouer avec Man United

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Tout l'été, Cristiano Ronaldo voulait désespérément quitter Manchester United pour continuer à disputer la Ligue des champions. Toutefois, aucun club n'a voulu le recruter et voici le Portugais disponible pour Erik Ten Hag. CR7 ne compte pas attendre pour jouer.

Parti pour rester. Cristiano Ronaldo voulait voir ailleurs lors de ce mercato estival. Malheureusement pour lui, les clubs européens ne se sont pas bousculés au portillon pour l'arracher aux Red Devils. Malgré un comportement limite avec grève de l'entraînement, forfaits pour des tournées extra-européennes et même départ à la mi-temps du dernier match amical face au Rayo Vallecano, il est toujours disponible pour Erik Ten Hag. La star portugaise peut donc envisager débuter la Premier League avec les Mancuniens et ce, dès dimanche après-midi lors de la réception de Brighton à Old Trafford.

Ronaldo en grande forme à l'entraînement

Une hypothèse qui a pris de l'ampleur avec la récente blessure d'Anthony Martial. Le Français est touché aux ischio-jambiers, devant déclarer forfait pour le match d'ouverture face à Brighton. Une aubaine pour Cristiano Ronaldo dans la tourmente après son départ précipité face au Rayo Vallecano, notamment auprès de son manager néerlandais. En plus d'avoir été vexé par le Portugais, Ten Hag a émis des doutes sur le niveau physique de CR7 qui a loupé une bonne partie de la préparation estivale.

Cristiano Ronaldo on Instagram: “READY 🙏🏽💪🏽” pic.twitter.com/71ldG5i0ES — Utd District (@UtdDistrict) August 6, 2022

Pas un problème pour le Daily Mirror qui pense que Ronaldo a de grandes chances de pouvoir participer à la rencontre dominicale. En effet, selon le journal anglais, CR7 « volait » littéralement aux derniers entraînements des Mancuniens. Ronaldo aurait bénéficié du soutien du staff au niveau de la préparation physique pour rattraper son retard. Suffisant pour supplanter Marcus Rashford et Jadon Sancho, seul Erik Ten Hag a la réponse. De son côté, comme il l'a posté sur Instagram, Ronaldo se dit déjà prêt à jouer. Ses velléités de départ lors de l'été sont déjà aux oubliettes.