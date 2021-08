Harry Kane reste à Tottenham, Man City sur Cristiano Ronaldo !

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Convoité par Manchester City, Harry Kane a mis soudainement fin au suspense en annonçant qu'il restait à Tottenham cette saison.

Si la France se focalise désormais sur le feuilleton Kylian Mbappé, en Angleterre c’était le dossier Harry Kane qui était au cœur de toutes les rumeurs. La star anglaise de Tottenham semblait vouloir rejoindre Manchester City, Pep Guardiola voulant ajouter Kane à son effectif, après avoir recruté Jack Grealish. Mais ce mercredi, l’attaquant et capitaine de l’équipe d’Angleterre, récent finaliste de l’Euro avec les Three Lions, a pris la parole via les réseaux sociaux pour annoncer qu’il n’avait nullement l’intention de quitter les Spurs et qu’il était donc à la disposition de Tottenham cette saison. « C’était incroyable de voir l'accueil des fans des Spurs dimanche et de lire certains des messages de soutien que j'ai reçus ces dernières semaines. Je reste à Tottenham et je me concentre à 100% sur le succès de l'équipe », a précisé Harry Kane.

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks. 👏⚽



I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1 — Harry Kane (@HKane) August 25, 2021

Cette annonce intervient alors que l'on a appris depuis 24 heures que Cristiano Ronaldo souhaitait quitter la Juventus afin de signer à Manchester City. Si Pep Guardiola s'était offert Harry Kane, alors il n'y avait plus réellement la place pour CR7. Mais avec l'annonce de l'attaquant international anglais, tout est désormais possible concernant la star portugaise. Cette fin de mercato 2021 s'annonce totalement incroyable puisque Lionel Messi, Kylian Mbappé et donc Cristiano Ronaldo pourraient avoir changé de club durant l'été 2021. Qui l'eût cru il y a encore quelques semaines ?