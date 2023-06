Gundogan, Son, Kanté, l'Arabie saoudite dévalise la Premier League

Présenté comme le meilleur championnat au monde, la Premier League arrive facilement à attirer les plus grandes stars du football. Pourtant, l'Arabie saoudite souhaite concurrencer l'influence du championnat anglais.

Depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo à Al Nassr, l'Arabie saoudite a un objectif très clair : attirer le plus de stars dans son championnat. Karim Benzema est sur le point de s'engager à Al-Ittihad tandis que Lionel Messi est très proche d'Al-Hilal. Outre ces trois légendes, l'Arabie saoudite étudie également la possibilité de faire venir des joueurs proches de la retraite comme Sergio Ramos, Luka Modric, Sergio Busquets ou encore Jordi Alba. Mais pour réellement concurrencer la Premier League qui revient sur le devant de la scène européenne, notamment grâce aux performances de Manchester City en Ligue des Champions, le championnat saoudien prépare des offres alléchantes à certains joueurs qui jouent actuellement en Premier League. Le pays du Moyen-Orient vise les stars du championnat anglais.

A PIF-led delegation are in London to offer N’Golo Kante a move to Saudi, as @FabrizioRomano first revealed.🇸🇦



Al-Nassr and Al-Ittihad both possibilities. Al-Nassr have wanted Kante since November. pic.twitter.com/phWkyySh78