Guerre en Ukraine, la Chine bloque Cristiano Ronaldo

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Tandis que la France a décidé de stopper le contrat de diffusion des matchs de Ligue 1 en Russie, suite à la guerre en Ukraine, la Chine en fait de même avec la Premier League en soutien à Vladimir Poutine.

La Chine est un énorme client pour le football européen, la preuve même en France on fait jouer des matchs à 13h le dimanche pour plaire au marché asiatique. Et du côté de Pékin, si on ne se focalise pas trop sur la Ligue 1, dont les audiences sont anecdotiques au regard de la population, il n’en va pas de même avec la Premier League. Le championnat d’Angleterre est extraordinairement populaire en Asie, mais compte tenu de l’actualité internationale, les dirigeants chinois ont décidé de frapper très fort. En effet, alors que dimanche à 17h30 se jouera le derby de Manchester entre la formation entraînée par Pep Guardiola et l’équipe de Cristiano Ronaldo, les fans chinois de Premier League n’auront pas ce match en direct à la télévision. Car si la LFP a privé les téléspectateurs russes de Ligue 1, le pouvoir chinois a lui décidé de couper le robinet de la Premier League afin de montrer son soutien à Vladimir Poutine, suite à l’envahissement de l’Ukraine la semaine passée.

Une décision politique qui coûte des millions d'euros à la Premier League

La Chine estime en effet que les nombreuses manifestations de soutien à l'Ukraine diffusées à l'occasion des matchs de football en Angleterre sont des provocations et la sanction a été brutale. IQIYI Sports, qui diffuse désormais la Premier League dans l'Empire du Milieu, a prévenu les autorités anglaises que ce week-end aucune rencontre ne serait donc diffusée, dont le derby de Manchester. Titulaire des droits pour 3 ans, IQIYI Sports va également cesser de payer pour des matchs qu'elle ne diffuse pas, c'est d'autant plus gênant pour la Premier League que le contrat avait déjà été revu à la baisse lors du récent changement de diffuseur en Chine. Dans cette bataille télévisuelle, heureusement moins dramatique que celle qui se déroule en Ukraine, le sport semble prendre une place énorme, chacun des deux camps tentant de déstabiliser l'autre. Pour les amateurs de football anglais en Chine, le derby mancunien devra se suivre autrement, et il n'est pas certain que du côté de Pékin et Shanghaï le streaming fonctionne aussi bien qu'en Europe.