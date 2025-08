Guardiola déprime, City redoute une nouvelle crise

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Longtemps en crise la saison dernière, Manchester City aborde le prochain exercice avec l'envie de tourner la page. Mais une fois de plus, les soucis personnels de son manager Pep Guardiola pourraient remettre les Citizens en difficulté.

Quel visage pour Manchester City la saison prochaine ? Après la crise traversée lors de l'exercice précédent, les Skyblues tiendront à retrouver leur meilleur niveau. Le club mancunien s'en donne les moyens sur le marché des transferts. Sans parler du retour de James Trafford, dont on ignore la place dans la hiérarchie des gardiens, Manchester City s'est notamment renforcé avec Rayan Cherki, Tijjani Reijnders et le latéral gauche Rayan Aït-Nouri .

EXCLUSIF : Les craintes que le divorce « imminent » de Pep Guardiola puisse nuire à Man City alors que la relation du patron avec sa femme continue de se détériorer https://t.co/Na33tqAB0S — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 1 août 2025

De quoi bâtir un efficace performant, surtout si le Ballon d'Or Rodri parvient à retrouver ses sensations après sa rupture du ligament croisé d'un genou. Les Citizens devront néanmoins se méfier d'un paramètre extra-sportif . D'après le tabloïd The Sun, le divorce de Pep Guardiola se complique. La source n'évoque pas vraiment de tensions mais l'entente avec sa femme auparavant amicale serait devenue simplement cordiale. L'information n'est pas négligeable quand on se souvient que la crise de Manchester City avait étrangement coïncidé avec l'annonce de leur séparation l'hiver dernier.

Guardiola a besoin de souffler

Rappelons également que l'Espagnol a récemment laissé paraître un début de lassitude dans un entretien accordé à GQ. « Je sais qu'après cette étape avec City, je vais arrêter, c'est sûr, c'est décidé, plus que décidé. Je vais partir après cette étape avec City, car j'ai besoin de m'arrêter et de me concentrer sur moi, sur mon corps , confiait le technicien sous contrat jusqu'en 2027. Je pense avoir su m'arrêter au bon moment. La même chose m'est arrivée avec mon poste d'entraîneur au Barça : à un moment donné, je me suis dit que c'était assez. Je vais chercher un autre défi. » En Angleterre, l'implication de Pep Guardiola sera particulièrement importante.