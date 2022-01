Greenwood accusé d'avoir frappé sa fiancée, scandale à Manchester !

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

La compagne de Mason Greenwood a publié ce dimanche des photos terrifiantes, affirmant que c'est l'attaquant anglais de Manchester United qui l'avait frappé. Le club anglais a déjà réagi.

Harriet Robson a mis en ligne des photos qui ont de quoi glacer le sang puisque l'on voit le visage en sang de la jeune femme, et des ecchymoses nombreuses sur ses jambes. Et selon elle, c'est Mason Greenwood, son compagnon, qui l'a aussi violemment battu, la jeune femme expliquant que l'attaquant de Manchester United et de l'Angleterre avait ensuite tenté de la forcer à avoir une relation sexuelle. « Pour que tout le monde sache ce que Mason Greenwood m'a fait », a indiqué Harriet Robson sur Instagram. L'affaire a évidemment pris de l'ampleur en Angleterre, au point même que les Red Devils ont immédiatement publié un communiqué afin de faire savoir qu'ils prenaient cette triste affaire au sérieux.

Greenwood fait déjà l'objet d'une enquête à Manchester

Sur son Instagram, Harriet Robson accuse Mason Greenwood, son petit-ami, de l'avoir battue et de l'avoir forcée à avoir un rapport sexuel. pic.twitter.com/NkH8aILhLN — Manchester United (@MUnitedFR) January 30, 2022

« Nous sommes au courant des images et des allégations qui circulent sur les réseaux sociaux. Nous ne ferons aucun autre commentaire tant que les faits n'auront pas été établis. Manchester United ne tolère aucune forme de violence », a indiqué le club de Mason Greenwood. Depuis, les images et le document sonore mis en ligne ont été retirés, mais la police va désormais mener une enquête suite aux accusations graves contre le joueur de Manchester United. Ce dernier avait déjà connu des soucis d'un tout autre genre à l'automne 2020 lorsque convoqué avec la sélection anglaise il avait été renvoyé à la maison par Gareth Southgate, le jeune joueur ayant été soupçonné d'avoir rompu, tout comme Phil Foden, la bulle sanitaire autour de l'hôtel des Three Lions en faisant venir deux jeunes femmes. Cette fois, l'affaire est autrement plus dramatique pour le footballeur mancunien.