Foot : N'Golo Kanté joueur français de l'année 2017 devant Mbappé et Benzema !

Dans : Premier League, Equipe de France, Foot Europeen, SMC.

Champion d'Angleterre il y a deux ans avec Leicester, N'Golo Kanté a conservé sa couronne anglaise en rejoignant Chelsea. Même si cette saison les Blues sont moins biens, le milieu de terrain français reste l'homme fort du club londonien. Et c'est relativement logiquement que N'Golo Kanté a été désigné joueur français de l'année 2017 par l'hebdomadaire France-Football.

L'ancien caennais succède à Antoine Griezmann, lauréat l'an dernier. N'Golo Kanté obtient 90 points et il devance de 5 longueurs Kylian Mbappé et Karim Benzema, le joueur du Real Madrid ayant 52 points. C'est un jury composé des anciens vainqueurs de ce trophée annuel qui désigne le lauréat en votant pour une liste de cinq joueurs. Antoine Griezmann qui a voté cette année, a choisi dans l'ordre Lemar, Pogba, Mbappé, Lacazette et Kanté, tandis que France-Football signale que Didier Deschamps, Michel Platini, Sylvain Wiltord, Franck Ribéry, Samir Nasri et Karim Benzema, anciens vainqueurs de ce prix dans le passé et donc consultés par l'hebdo, ont zappé le vote.