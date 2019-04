EdF : Hugo Lloris a une superbe réponse à ceux qui le taillent

Dans : Premier League, Equipe de France.

En stoppant le penalty de Sergio Aguero, mardi soir lors du quart de finale aller de Ligue des champions entre Tottenham et Manchester City, Hugo Lloris a permis aux Spurs de rester dans un match qu'ils ont fini par gagner. Pour le gardien de but de l'équipe de France et du club anglais, c'est la meilleure réponse possible qu'il pouvait faire à ceux qui le critiquent très souvent dans les médias, notamment en Angleterre.

Pour Hugo Lloris, si chacun a son boulot, lui a le sentiment de bien faire le lien. « Je réponds sur le terrain. Je ne suis pas parfait, je peux commettre des erreurs, mais je sais ce que je donne pour le club. Je suis payé pour jouer, ils sont payés pour parler. Je n’ai aucune revanche à prendre, ça fait partie du foot. Ce n’est pas une source de motivation : je joue pour mon club, mon entraîneur, mes coéquipiers, ma famille, mais pas pour ces gens-là. Ils ont le droit d’analyser, ou d’essayer de le faire, ce qui n’est pas la même chose », a lancé, visiblement un peu irrité par ce qu'il a enduré, un Hugo Lloris dont l'importance n'est plus à prouver du côté de Tottenham et bien évidemment en équipe de France.