Droits TV : Amazon débarque en Premier League !

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Comme la Ligue 1, la Premier League connaîtra bientôt un nouveau diffuseur. Après le premier appel d’offres qui a permis d’attribuer cinq des sept lots pour la période 2019-2022, les deux derniers ont été distribués ce jeudi. Le premier ira à la chaîne BT Sport, tandis que l’autre a été raflé par Amazon ! En effet, le géant du e-commerce s’est offert 20 matchs par saison, soit 60 rencontres au total.

A noter que ce lot ne concerne que des parties en milieu de semaine et lors des jours fériés, qui seront diffusées sur la plateforme Prime Video. Le montant dépensé par Amazon n’a pas été révélé, mais on sait que les droits TV de la Premier League, actuellement à 2,3 milliards d’euros par an, vont sensiblement baisser puisque le premier appel d’offres ne garantissait que 1,66 milliard d’euros par an.