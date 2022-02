Des chats gonflables, Zouma humilié en plein match

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Toujours autant sifflé par les supporters de West Ham, Kurt Zouma a vu les fans de Newcastle lui rappeler l'affaire du chat que l'international tricolore a frappé.

L’entraîneur de West Ham espérait cette semaine que les supporters des Hammers allaient un peu faire baisser la pression sur le défenseur français, accusé d’avoir frappé son chat. Mais visiblement le message n’est pas passé puisque ce samedi le joueur français a été conspué par le public de l’Olympic Stadium de Londres. Et comme si cela ne suffisait pas, les fans de Newcastle, adversaire du jour de West Ham, sont entrés dans le stade avec des chats gonflables, qu’ils ont évidemment rapidement exhibé en lançant des chants à la gloire des animaux en question, et pas vraiment à celle de Kurt Zouma. Sur l’air du célèbre tube « Hey Baby I wanna know if you would be my girl », les paroles sont devenues : « Heyyyyyy, Hey Zouma, Oooh Aahh, je veux savoir comment tu as pu donner un coup de pied à ce chat ». L'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne risque de traîner longtemps cette affaire, même si cela n'empêche pas David Moyes de le titulariser.