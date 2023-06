David de Gea est nul, Manchester United prié de le virer

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Battus en finale la Cup par Manchester City, les Red Devils se réveillent ce dimanche avec la gueule de bois. Et les regards se tournent vers David de Gea, le portier international espagnol étant accusé de ne plus être au niveau.

Douze ans après avoir rejoint Manchester United en provenance de son club formateur, l’Atlético de Madrid, David de Gea a remporté plusieurs trophées avec son club. Mais, à 32 ans, des voix commencent à s’élever concernant la capacité du gardien de but espagnol d’être décisif lors des très gros matchs. Et ce n’est pas la finale de la Cup qui va rassurer les supporters des Red Devils, De Gea n’étant pas irréprochable, notamment sur le deuxième but de Gundogan pour Manchester City. Anciens joueurs et consultants très écoutés en Angleterre, Roy Keane et Jamie Carragher ont tiré à boulets rouges sur le gardien de but de Manchester United, estimant que ce dernier n’était plus réellement au niveau d’un tel club. Et les deux vieilles gloires anglaises de taper fort sur le portier espagnol.

Man Utd doit recruter un gardien de but

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par David De Gea (@d_degeaofficial)

Revenant sur la prestation de David de Gea, Jamie Carragher a été le premier à frapper très fort. « David de Gea est un gros problème pour Man United, régler le problème à ce poste de gardien de but est plus important que de signer un attaquant au mercato », a lancé l’ancien joueur de Liverpool. Mais Roy Keane, fidèle à ses habitudes, a taclé encore plus fort le portier mancunien. « United doit trouver un nouveau gardien. J'en ai marre de le dire. Un gardien de premier ordre aurait évité le deuxième but. Il vous pousse à la limite dans les grands matchs et cela aurait pu faire la différence aujourd’hui. Ils ont besoin d'un gardien de classe mondiale et De Gea ne l'est pas. Allons-nous continuer à en parler longtemps ? Certains de ces joueurs ne sont pas assez bons pour United. Ils doivent dépenser de l'argent pour obtenir les joueurs que United mérite », a prévenu Roy Keane. Aux dirigeants de Manchester United de régler ce problème clairement problématique.