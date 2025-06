Crystal Palace officialise la vente des parts de Textor

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Dans un communiqué, Crystal Palace a officialisé la vente des parts de John Textor dans le club au milliardaire américain, Woody Johnson.

« Le Crystal Palace Football Club confirme que Robert Wood Johnson, homme d'affaires américain et copropriétaire des New York Jets, a signé un contrat juridiquement contraignant pour l'acquisition de la participation d'Eagle Football dans le club. L'accord final est en attente de l'approbation de la Premier League et de la Super League féminine, mais nous n'envisageons aucun problème et nous nous réjouissons d'accueillir Woody comme associé et directeur du club. Nous tenons à remercier officiellement John Textor pour sa contribution au cours des quatre dernières années et lui souhaitons beaucoup de succès pour l’avenir », indique le club londonien dans un communiqué. Pour cette cession, on évoque un montant proche de 200 millions d'euros empochés par Eagle Football Group.