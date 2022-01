Cristiano Ronalo vexé, il appuie sur le bouton

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Connu pour son efficacité ainsi que son professionnalisme, le Portugais Cristiano Ronaldo est aussi célèbre pour son ego. Du coup, lorsque sa valeur estimée par le site Transfermarkt ne lui plaît pas, l’attaquant de Manchester United se vexe.

Ce n’est un secret pour personne, Cristiano Ronaldo n’est pas le plus humble des footballeurs. L’attaquant de Manchester United se considère comme le meilleur joueur au monde depuis très longtemps. Ce qui explique notamment ses absences lors des cérémonies où la récompense ne lui est pas attribuée. Une manière de contester le résultat, comme lorsque le Portugais s’est plaint d’une estimation de Transfermarkt.

Cristiano #Ronaldo avec son Globe Soccer Award en tant que meilleur buteur de l'histoire du football. Récompense au seul joueur qui a pu dépasser les 800 BUTS OFFICIELS dans le football professionnel. A quelques jours de ses 37 ans, CR7 continue de collectionner les trophées. pic.twitter.com/QRmqfBbvZu — LaligaFr (@FrLaliga) January 28, 2022

En effet, le site spécialisé dans les valeurs des joueurs a dressé un onze des éléments représentés par l’agent Mino Raiola sur les réseaux sociaux, avec une petite précision. « Nous ne pouvons pas taguer Cristiano Ronaldo parce qu'il nous a bloqués après avoir vu sa valeur marchande », a ajouté Transfermarkt, dont le responsable en Angleterre Daniel Busch a expliqué pourquoi le quintuple Ballon d’Or avait bloqué son média. « On a mis en ligne sur Instagram un classement de 10 joueurs de 33 ans et plus. Et Cristiano Ronaldo était toujours en première place en termes de valeur », a-t-il confié à The Athletic.

« Mais il a dit qu'il devrait valoir beaucoup plus, a raconté le directeur du site. Il a d'abord envoyé un message à nos community managers. Ils lui ont répondu pour lui expliquer et ils lui ont dit : "Parmi les joueurs de votre âge, vous êtes de loin le numéro 1." Il y avait environ 30-50 millions de livres de différence (entre lui et le second joueur au classement). Ensuite il a envoyé quelques smileys, et il nous a bloqués. » Que les pro-Ronaldo se rassurent, Lionel Messi peut lui aussi prendre le « seum », comme le prouve l’anecdote de Jamie Carragher.