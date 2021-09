Cristiano Ronaldo s'attaque à Eric Cantona

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

C'est ce samedi à 16h que Cristiano Ronaldo fera son grand retour à Old Trafford à l'occasion du match Manchester United-Newcastle. Toute l'Angleterre frissonne avant cet événement.

S’il y a deux semaines, toute la planète football avait les yeux tournés vers Reims afin d’assister aux premières minutes de Lionel Messi sous le maillot du Paris Saint-Germain, ce samedi, c’est vers Old Trafford que l’attention des amateurs de foot va se tourner. En effet, Cristiano Ronaldo sera de retour en Premier League et sous le maillot de Manchester United, où il a signé dans les ultimes jours du mercato estival pour l’un des plus incroyables come-back de l’histoire de ce sport. Et c’est peu dire que le retour de CR7 chez les Red Devils a provoqué un énorme engouement. Même si Old Trafford n’a pas besoin de cela pour afficher complet, les tickets pour la rencontre disputée contre Newcastle se sont arrachés à des prix totalement indécents.

L’engouement pour être présent au stade est d’autant plus grand que la rencontre ne sera pas diffusée en direct à la télévision en Angleterre au nom d’une bonne vieille règle de la Premier League, laquelle a refusé d’accorder une dérogation à Manchester United. C’est à la radio, et uniquement sur la BBC, que les fans anglais de Cristiano Ronaldo pourront donc entendre les rugissements du stade à l’annonce de la présence de la star portugaise, même si ces derniers pourront se tourner vers des chaînes étrangères où le match entre Manchester Unitd et Newcastle est forcément l’affiche du jour, ce sera le cas en France sur Canal+ et RMC Sport.

Cristiano Ronaldo superstar, Manchester United change tout !

Du côté des Red Devils, tout a été fait pour que cet événement soit mis en avant. Sur le programme du match un titre avec la photo de l’ancien joueur de la Juventus : « Bienvenue à la maison Cristiano Ronaldo », de même sur la façade l’Old Trafford, l’affiche « Here We Belong » a été modifié afin de mettre la star portugaise au premier plan comme on le voit sur la photo de Foot01. Dix-huit ans après son premier match dans le stade mancunien, Cristiano Ronaldo va donc avoir la totalité des projecteurs sur lui, ce qu’il adore évidemment au-delà de tout.

Jour de retour de Cristiano Ronaldo à Old Trafford les amis pic.twitter.com/neaCUlm9s5 — Julien Choquet (@JulienChoquet) September 11, 2021

Ce samedi, les médias anglais consacrent forcément de nombreux articles au come-back de CR7 à Manchester, et les supporters des Red Devils sont forcément interrogés sur ce retour de la star. Pour Andy Kilduff, qui a fondé l’un des principaux groupes de supporters de Manchester United, les Stretford End Flags, cela ne peut être comparé qu’au come-back d’Eric Cantona, lorsque le joueur français était revenu de neuf mois de suspension suite à son coup de folie contre un supporter de Crystal Palace en 1995.

1er Octobre 1995 : le King Cantona effectuait son grand retour à Old Trafford après sa fameuse suspension pour un match mémorable ! 🏟️👑#MUNLIV, un grand classique de la Premier League à vivre ce dimanche dès 17H30 sur @CanalplusSport 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🤩 pic.twitter.com/IcA9VjTlVV — Canal Football Club (@CanalFootClub) October 17, 2019

Et le responsable des supporters de témoigner. « La seule chose à laquelle je peux comparer ce retour de Cristiano Ronado, c'est quand Eric Cantona est revenu après sa sanction le 1er octobre 1995. Nous avions joué à Liverpool à domicile et il est presque sorti du tunnel tout seul et d’un seul coup Old Trafford est entré en éruption ! La façon dont Ronaldo sortira de ce tunnel contre Newcastle sera assez spéciale et on verra, explique Andy Kilduff, qui avoue que CR7 est un joueur qui est resté dans le coeur des supporters mancuniens. Lorsque nous avons joué contre le Real Madrid en 2013, même s'il portait le numéro sept et le speaker lisait les équipes dans l'ordre des numéros, il a laissé Ronaldo comme dernier joueur et a dit" bienvenue à Old Trafford ". Cela montre à quel point il est spécial. » Rendez-vous est donc fixé ce samedi à partir de 16 heures au Roi Cristiano Ronaldo !