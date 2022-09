Cristiano Ronaldo se livre pour Elizabeth II et l'Angleterre

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Après le décès d’Elizabeth II jeudi, le monde du football tient à saluer la mémoire de la reine. L’attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo lui a également rendu un bel hommage sur les réseaux sociaux.

Figure emblématique de l’Angleterre, Elizabeth II a droit à des messages du monde entier. Le milieu du football se sent également concerné par le décès de la reine, à qui les clubs de Premier League souhaitent rendre hommage à leur manière. Les dirigeants du championnat anglais, en plus des messages publiés sur les réseaux sociaux, se sont entendus avec le gouvernement pour reporter la 7e journée. Aucun match ne sera joué dans le pays ce week-end, a annoncé l'instance locale.

Ronaldo soutient la famille royale

Une initiative probablement approuvée par Cristiano Ronaldo, lui aussi touché par la disparition d’Elizabeth II. L’attaquant de Manchester United, au lendemain de la défaite à domicile contre la Real Sociedad (0-1) jeudi en Ligue Europa, a tenu à saluer la mémoire de le reine décédée à l’âge de 96 ans, et après 70 ans de règne. « J'ai joué sept ans de ma carrière en Premier League, ce qui fait de celle-ci ma huitième saison en Angleterre », a rappelé l’international portugais dans une publication sur Instagram.

« Tout au long de ces années, j'ai ressenti l'amour éternel du Royaume-Uni pour sa reine, et à quel point Sa Majesté était et sera toujours importante pour le peuple britannique, a poursuivi le quintuple Ballon d’Or. Je rends hommage à sa mémoire et je pleure cette perte irremplaçable avec le pays que j'ai appris à appeler "ma maison". Mes pensées et mes prières accompagnent la famille royale. » Cette attention fera sûrement plaisir aux Anglais et aux supporters de Manchester United qui ont toujours soutenu Cristiano Ronaldo, même après ses envies d’ailleurs pendant le mercato estival.